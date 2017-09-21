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Новости. Политика
15:34, 21 Сентября 2017

Дмитрий Матвиец может возглавить Минэкономразвития Карелии

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Должность министра экономического развития и промышленности Карелии, которое с приставкой "и.о." возглавляет Евгений Жирнель, вероятно, займет министр строительства РК Дмитрий Матвиец.

Об этом сообщил деловой интернет-газете "Вести Карелии" хорошо информированный источник из ближайшего окружения Артура Парфенчикова.

Уже почти год исполняющим обязанности министра экономического развития и промышленности Карелии является кандидат экономических наук, 38-летний Евгений Жирнель (на фото слева). До этого он работал первым заместителем главы Минэкономразвития, а еще раньше – заместителем директора Института экономики Карельского научного центра РАН.

Жирнель был назначен на нынешнюю должность после ухода его предшественника, министра экономразвития Олега Арминена, надеявшегося занять пост генерального директора ПАО "Лесопромышленная холдинговая компания "Кареллеспром". Назначение Арминена так не состоялось, но Жирнель остался руководить министерством с приставкой "и.о."

Теперь на пост главы Минэкономразвития собираются "перебросить" опытного руководителя – министра строительства Дмитрия Матвиеца.

Подробности – по ссылке.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гарик
2017-09-21 15:38:52
М. провернулся , влез в душу П. ,поэтому и топить не собирается ,экономить уже начал ))_
Гость
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