Дмитрий Медведев присудил премию Театру кукол Карелии

Определены лауреаты премии Федора Волкова за вклад в театральное искусство.

Премия присуждена Театру кукол Республики Карелия, Татарскому государственному академическому театру имени Галиасгара Камала и худруку Вологодского областного театра юного зрителя, сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении в 2017 году премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства.

Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Коллегия Минкультуры России в мае 2017 года приняла решение о присуждении премии Татарскому государственному академическому театру имени Галиасгара Камала, Театру кукол Республики Карелия, Гранатову Борису Александровичу - художественному руководителю Вологодского областного театра юного зрителя", - говорится в пояснительной записке к распоряжению, утверждающему данное предложение Минкультуры.

Премия имени Федора Волкова была учреждена постановлением правительства от 31 декабря 1999 года.

Ежегодно присуждается не более трех премий.

Первым русским профессиональным театром считается учрежденный 30 августа 1756 года "Русский для представления трагедий и комедий театр". Он положил начало созданию Императорских театров России, а "первым русским актером" был назначен Федор Волков, который считается основателем русского театра.