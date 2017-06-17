Новости. Культура
12:18, 17 Июня 2017

Дмитрий Медведев присудил премию Театру кукол Карелии

По теме

В память о Баталове в Петрозаводске покажут кино
17.06.17 11:00
Программа Всероссийской конференции по музейной педагогике
16.06.17 14:40
На острове Кижи Питер Нобель рассказал, когда начнут давать Нобелевские премии по математике
14.06.17 16:58
Все новости
Загрузка...

Определены лауреаты премии Федора Волкова за вклад в театральное искусство.

Премия присуждена Театру кукол Республики Карелия, Татарскому государственному академическому театру имени Галиасгара Камала и худруку Вологодского областного театра юного зрителя, сообщает ТАСС.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о присуждении в 2017 году премии имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства.

Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Коллегия Минкультуры России в мае 2017 года приняла решение о присуждении премии Татарскому государственному академическому театру имени Галиасгара Камала, Театру кукол Республики Карелия, Гранатову Борису Александровичу - художественному руководителю Вологодского областного театра юного зрителя", - говорится в пояснительной записке к распоряжению, утверждающему данное предложение Минкультуры.

Премия имени Федора Волкова была учреждена постановлением правительства от 31 декабря 1999 года.

Ежегодно присуждается не более трех премий.

Первым русским профессиональным театром считается учрежденный 30 августа 1756 года "Русский для представления трагедий и комедий театр". Он положил начало созданию Императорских театров России, а "первым русским актером" был назначен Федор Волков, который считается основателем русского театра.

По теме

В память о Баталове в Петрозаводске покажут кино
17.06.17 11:00
Программа Всероссийской конференции по музейной педагогике
16.06.17 14:40
На острове Кижи Питер Нобель рассказал, когда начнут давать Нобелевские премии по математике
14.06.17 16:58
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
13.06.2017, 10:40
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи"
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
13.06.2017, 10:23
Горячую воду в некоторых районах Петрозаводска включат раньше, чем планировалась
13.06.2017, 13:23
Стало известно, когда закончится дождь в Карелии

Аналитика

16.06.2017 13:44
Расследование
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 1
Этих людей в психоневрологическом интернате (ПНИ) "Черемушки" называют "получатели социальных услуг". Не пациенты, не больные, не клиенты, а "получатели". Всего 276 человек. С разными судьбами, с разными диагнозами, с непредсказуемым будущим.
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Семь дней губернатора: "Я буду обращать внимание на мелочи" 8
13.06.2017 10:40
Лапки кверху, или почему "Яблоко" сдается без боя  32
09.06.2017 11:26
Скандал в профсоюзном семействе 3
08.06.2017 11:10
Вся аналитика

Чтиво

15.06.2017 12:00
Личное мнение
"Ищу кандидата, готового на подпись" 3
В сети появилась просьба к кандидатам и докторам искусствоведения подписать отчет экспертов по делу Юрия Дмитриева. Но экспертизы пока никто не видел.
"Я шумиху не люблю" 11
14.06.2017 14:47
Праздники, митинги, лебеди и сухой закон 4
13.06.2017 13:28
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов
09.06.2017 14:57
архив чтиво

Медиа

День России в Петрозаводске
13.06.2017 12:13
все фото и видео

Афиша

Завтра в театрах (1)
Дон Кихот
детям
В кинотеатрах (10)
Мумия
Тачки 3
детям
Очень плохие девчонки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Весь этот мир
Он и Она
Чудо-Женщина
Нелюбовь
Орбита 9
Одаренная
Вся афиша полностью

Опрос

Пойдете ли вы на выборы главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»