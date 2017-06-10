Дмитрий Нагиев будет зарабатывать на элитном кемпинге в Карелии

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев стал совладельцем компании "Соул кэмп", которая занимается организацией элитного кемпинга.

На долю знаменитости приходится 20% от общего числа акций, остальными 80% активов в равных частях владеют Софья Сердюк и Юлия Мельникова, сообщает сайт "ОА".

Менеджер по работе с клиентами рассказала, что компания "Соул кэмп" официально начала работать на прошлых выходных. "Первопроходцами" стали друзья владельцев. По словам источника, услугами фирмы все остались довольны, и на текущий уикенд все места уже забронированы.

Элитный лагерь расположен на берегу озера Вахваярви и включает в себя 10 шатров, внутри каждого из которых находятся двуспальные кровати. Кроме того, в палатках можно оборудовать еще по два спальных места. Стоимость отдыха на лоне природы в лагере Нагиева обойдется в 6 тысяч рублей за сутки. Эта сумма рассчитана на завтрак и спортивно-развлекательные мероприятия, такие, как йога, катание на лодках, просмотр кино и прочее.

На территории палаточной базы оборудовано кафе, где можно оплатить обед и ужин. Из своих продуктов гости могут приготовить блюда на мангале. Также отдыхающие смогут оценить красоту мраморного каньона, который находится неподалеку, всего в 15 километрах.

Представительница "Соул кэмп" уточнила, что ни камер видеонаблюдения, ни охраны на базе отдыха нет. Лагерь работает на солнечных батареях, мощность которых не позволяет подключить большое количество электроприборов.