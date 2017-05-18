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19:40, 18 Мая 2017
фото: ФОТО: сайта nevesta.info

Дмитрий Нагиев рассказал, сколько получает за съемки в рекламе

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Актер пожаловался, что сейчас много больших актеров, у которых гонорары упали до 60 тысяч рублей в день, поэтому приходится сниматься в рекламе.

Дмитрий Нагиев довольно часто снимается в рекламе, например, сейчас он активно продвигает услуги мобильного оператора МТС, пишет uznayvse.

Нагиев говорит, что его доход составляет 40% — кино, 20% — реклама, остальные 40% — телевидение, спектакли, корпоративы. - Сейчас много больших актеров, у которых гонорары упали до 60 тысяч рублей в день. Идет тенденция к снижению оплаты труда, - жалуется актер и охотно снимается в рекламных роликах.

Считается, что выгоднее всего сотрудничать с банками и мобильными операторами. Как правило, они заключают контракты на долгосрочное обслуживание и предлагают достойную оплату – от 4 до 9 миллионов рублей.

Стоит отметить, что рекламодатели, выбирая лицо компании, охотнее отдают предпочтение спортсменам, чем артистам, поскольку последние имеют тенденцию периодически оказываться в центре скандала.

Впрочем, это не мешает Настасье Самбурской или эпатажному Никите Джигурде ставить свои размашистые подписи под рекламными контрактами. Например, за съемку в телерекламе Самбурская, как и Виктория Боня просит 4 миллиона рублей.

У Джигурды запросы значительно скромнее, он готов стать рекламным лицом бренда за гонорар выше миллиона.

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