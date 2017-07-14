Дмитрий Нагиев шокировал старческой бородой

Телеведущий шокировал подписчиков седой длинной бородой.

Российский шоумен Дмитрий Нагиев опубликовал в своем Инстаграм фотографию нового образа. 50-летний телеведущий шокировал подписчиков седой длинной бородой и густыми усами, ведь ранее Дмитрий Нагиев никогда не решался на столь кардинальную смену имиджа. Поклонники уже настолько привыкли видеть его побритым налысо и с трехдневной щетиной, что другой образ шоумена воспринимается с трудом.

Мнения поклонников Нагиева по поводу нового образа разошлись: кому-то нравится, а кто-то предпочитает не видеть "старческую" бороду.

Зато подписчики сошлись в одном: все уверены, что это перевоплощение для новой роли, и в жизни их кумир останется таким же, как и прежде.

Редакция uznayvse.ru отмечает, что Нагиев в отличие от своих коллег из шоу-бизнеса не часто публикует в Инстаграм фотографии. Ведущий долгое время не хотел там регистрироваться, пока однажды не проиграл спор своему сыну Кириллу. Отец и сын поспорили, что если публикация Кирилла наберет миллион "лайков", то Дмитрий все же заведет страничку в Инстаграм.