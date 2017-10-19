Дни карельской кухни пройдут в школах Петрозаводска

В преддверии осенних каникул в петрозаводских школах пройдут Дни карельской национальной кухни, сообщает мэрия.

"С 23 по 27 октября школы города представляют обширную программу по популяризации национальных и кулинарных традиций Карелии: для детей – мастер-классы по изготовлению блюд карельской национальной кухни, тематические уроки, кулинарный квест, для родителей - культурно-образовательные пикники, мини-лекции, семейные кулинарные турниры", - говорится в сообщении администрации.

Отмечается, что в школьных столовых будет представлен большой выбор блюд национальной кухни Карелии, среди них Лохикейтто (уха со сливками по-карельски), Майтокалакейтто (рыба в молоке), Калакяярейтя (рыбники), Перунапийрайта (картофельные пироги), широкий выбор ягодных пирогов, морсов и карельских чаев.

"Знакомство с карельской национальной кухней вдохновит многих попробовать что-нибудь из предложенных блюд. А от опытных кулинаров ждем любимых рецептов с карельским колоритом. Достаточно один раз побывать за щедрым карельским столом – и воспоминания об этом удивительном событии сохранятся на долгие годы", - заключили в мэрии.