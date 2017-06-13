Дни России на острове Кижи

В праздничные дни 10, 11 и 12 июня гости музея-заповедника "Кижи" приняли участие в праздничной программе.

Программа включала в себя выступления фольклорных коллективов, дегустации кижских каш и чаев, мастер-классы по традиционным ремёслам, фотосессии в народных костюмах. Большой популярностью пользовался мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков: теперь калитки умеют печь даже представители Южной Кореи.

Впервые на острове Кижи состоялся открытый мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков. За три дня гости острова под руководством опытных кижских кулинаров выпекли и съели около тысячи калиток и сладких "пирогов для зятя"!

Первой участницей кулинарного мастер-класса стала жительница Риги. Затем было много гостей из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. "О, это же маленькие карельские пиццы!", говорили москвичи, показывая на калитки. Сибиряки – жители Тюмени, Новосибирска, Екатеринбурга, Красноярска – не только с удовольствием готовили калитки, но и интересовались их историей – почему калитки готовят именно из таких ингредиентов, когда они впервые появились, почему они так называются. Многие с удивлением воспринимали тот факт, что в Карелии традиционно используют для калиток только три начинки – картошку, кашу и творог. На мастер-класс приходили и молодые семьи, которые целенаправленно занимаются "кулинарным туризмом": ездят по разным регионам России и изучают местные оригинальные рецепты приготовления блюд.

Семья из Южной Кореи – участница кулинарного мастер-класса - уже четвёртый год живёт в России. Дети за это время гораздо лучше, чем взрослые выучили русский язык, поэтому именно они были переводчиками между сотрудницами музея "Кижи" - мастерицами по калиткам – и своими родителями. И дети, и взрослые остались очень довольны.

Кроме обучения кулинарным премудростям, участники праздника смогли послушать колокольные звоны и духовные песнопения, сфотографироваться в народном костюме, попробовать кижскую кашу, узнать, как обрабатывают лён и изготавливают лемех. Украшением программы стали выступления фольклорно-этнографического ансамбля музея "Кижи" и ансамбля "Kajahus". Деревенский оркестр "Гудари" не только радовал гостей исполнением этно-музыки на народных инструментах, но и давал всем желающим попробовать себя в роли музыканта. Те, кто не решался на такой эксперимент, могли поучаствовать в многочисленных мастер-классах по традиционным ремёслам: плетению поясов, вышивке, ткачеству, сетевязанию, изготовлению традиционной куклы.

Вы не смогли приехать на остров Кижи в прошедшие выходные и так и не научились печь калитки? Не расстраивайтесь. Музей "Кижи" планирует проводить кулинарные мастер-классы часто. Следующий состоится 7-8 июля в рамках фестиваля этнографической реконструкции "Старина". Добро пожаловать на остров Кижи!

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