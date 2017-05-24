До Олонца в День республики будет ходить несколько рейсов

Желающие принять участие в торжествах в честь Дня Республики смогут добраться в Олонец на автобусах из Петрозаводска.

Как сообщает госкомитет по дорожному хозяйству, транспорту и связи, в субботу 10 июня или заранее в Олонец можно будет доехать с автовокзала Петрозаводска по маршрутам "Петрозаводск – Олонец – Питкяранта – Сортавала" и "Петрозаводск – Олонец".

Кроме того, через Олонец проходят автобусы большого класса, курсирующие по маршруту "Автовокзал Петрозаводска – автовокзал Санкт-Петербурга". В расписании движения этих автобусов предусмотрена остановка на станции в Олонце.

Жители Карелии, проживающие в других муниципальных районах, за исключением Приладожья, для поездки в Олонец могут воспользоваться рейсами межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок с пересадкой на автовокзале Петрозаводска.