Дочь Кафельникова нашли в психушке

Молодая модель тяжело переживает расставание с возлюбленным.

По данным независимого источника, дочь известного теннисиста Алеся Кафельникова в настоящий момент проходит лечение в психдиспансере. Здоровье 18-летней модели якобы подкосил разрыв с рэпером Фараоном, рассказывает издание dni.ru.

О том, что модели Алесе Кафельниковой якобы потребовалось стационарное лечение, поклонникам сообщил Telegram-канал "Рынок Шкур". Из сообщений источника, близкого к девушке, стало известно, что Кафельникову беспокоят панические атаки, и родные вынуждены были отправить ее в клинику.

Скандальную версию косвенно подтверждает и то, что свой Instagram девушка не обновляла уже больше месяца. При этом ранее дочь Евгения Кафельникова вела весьма активную жизнь в соцсетях, ежедневно публикуя фотографии себя любимой.

Недавно СМИ сообщали, что после расставания с рэпером Фараоном Кафельникова попала в реанимацию. Несмотря на то что официальные представители модели опровергали эти сведения, многие поклонники продолжали верить, что она находится в крайне тяжелом состоянии. Также Алеся якобы поссорилась с отцом после того, как он будто бы намекнул на ее проблемы с наркотиками, – модель нагрубила Евгению Кафельникову в своих социальных сетях.

По версии поклонников, несмотря на расставание с Фараоном, Кафельникова до сих пор любит его. "Я выкопала могилу для нас двоих", – так подписала девушка одну из своих фотографий в Сети. Однако, после того как рэпер взял выходной в день рождения девушки, фанаты предположили, что молодые люди снова могут быть вместе.