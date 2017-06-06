Дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина выложила смелый снимок топлесс

Начинающая модель Айленд Болдуин дала отпор критикам, обозвавшим ее толстой.

Дочь знаменитых голливудских актеров Алека Болдуина и Ким Бейсингер, 21-летняя Айленд Болдуин уверенно штурмует модный Олимп: девушка выбрала карьеру модели и много снимается для рекламы и глянцевых журналов. Но, видимо, слава мамы – звезды эротического фильма "Девять с половиной недель" – не дает ей спать спокойно, отмечает "Комсомольская правда".



фото: https://www.instagram.com/irelandbasingerbaldwin

В своем Инстаграме Айленд поделилась смелым снимком: блондинка снялась топлесс, слегка прикрыв грудь ладонями. За несколько часов фотография набрала почти 8 тысяч "лайков".

На фото Айленд позирует в одних джинсах, демонстрируя на камеру многочисленные татуировки на руках и под грудью. Стилистика фотографии выдержана в духе 1990-х, и на этом снимке сходство девушки с ее мамой Ким заметно особенно отчетливо.

"Возможно, выложить такой смелый кадр Айленд решилась после того, как выдержала атаку интернет-хейтеров. Подписчики обрушились на девушку в многочисленных комментариях к ее постам, критикуя ее фигуру и уверяя, что Айленд — слишком крупная для манекенщицы. Мол, ее параметры далеки не то что от подиумной худобы, но даже от классических 90-60-90", - пишет газета.

В ответ девушка опубликовала на своей страничке развернутый пост, в котором написала, что гордится своими формами и любит их за то, что они натуральные.