Дочка российского режиссера Валерия Тодоровского прославилась в США

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18:00, 01 Июня 2017
фото: © Александр Родионов/Ridus

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Семилетняя Зоя Тодоровская снялась в главной роли в мистическом сериале ОА для канала Netflix, который российские зрители уже тоже успели посмотреть.

Как рассказала в интервью журналу "Телепрограмма" мама девочки, актриса Евгения Брик, Зоя прошла кастинг, в котором принимали участие 400 юных претенденток, и победила. По словам Евгении, они с Валерием не сразу согласились отпустить дочку на съемки, так как боялись ее слишком нагружать. Дело в том, что на Зое фактически держатся две первые серии ленты: она играет главную героиню в детстве, которая слепнет, теряет родителей, играет на скрипке, выплывает из тонущего автобуса, у нее бывают видения…

Но в итоге актерское чутье подсказало Евгении, что съемки будут для Зои "безумно интересны", и родители дали свое согласие на участие дочки в проекте.


Кадр из сериала ОА © Netflix/Courtesy Everett Collection

По словам мамы, Зое иногда было непросто, ей пришлось учить наизусть большой текст, но она справилась со всеми трудностями и сниматься ей понравилось. Съемки сериала проходили в Нью-Йорке, и с Зоей там была бабушка, мама Евгении, так как оба родителя в это время были заняты на своих проектах в России. Евгения и Валерий летали к дочке по очереди.

Премьера сериала состоялась в декабре 2016 года, и теперь Зоя очень известна в США, отмечает портал Deti. По словам Евгении, дочку узнают на улицах Лос-Анджелеса, просят дать автограф. Зоя в этой ситуации очень смущается.

Актриса рассказала, что сейчас их семья живет на две страны и два города: Евгения и Валерий работают в Москве, а на зиму уезжают к дочке в Лос-Анджелес. Зоя там родилась, и сейчас там живет с бабушкой.

35-летняя актриса Евгения Брик и 55-летний кинорежиссер и продюсер Валерий Тодоровский вместе уже 11 лет. Семилетняя Зоя – их единственный общий ребенок. От предыдущего брака у Валерия есть еще двое взрослых детей.  

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