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08:20, 23 Июня 2017

Дочка вышедшей на свободу Чечиль запрещает ей пить вино

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Экс-главе администрации Прионежского района Светлане Чечиль, которую осудили за превышение должностных полномочий, дочка запрещает пить вино.

Напомним, в апреле 2016 года Петрозаводский городской суд приговорил экс-главу Прионежского района Карелии Светлану Чечиль к 1,5 годам заключения с отбыванием срока в колонии-поселении. В июне 2017 года Верховный суд Карелии заменил Светлане Чечиль неотбытую часть наказания в колонии-поселении на "ограничение свободы", наложив на нее часть запретов. Раз в месяц Чечиль должна отмечаться в органах, выезжать за пределы Петрозаводска без разрешения она не может. Ограничение свободы будет действовать для Светланы Чечиль до конца действия приговора. Все это время ей нельзя будет выходить из дома с 10 вечера до 6 утра и посещать крупные массовые мероприятия.

Как рассказала на конференции карельского отделения партии "Яблоко" дочь Светланы Чечиль Анастасия Тимошенко, 22 июня ее поставили на учет в уголовно-исполнительную инспекцию.

"Последний день срока - 26 октября", - сказала Тимошенко.

"Настя не разрешает маме пить вино, потому что могут прийти с проверкой и если узнают, что она выпившая, то могут посчитать, что она ведет не должный образ жизни. Настя боится всего и не разрешает…", - сказала родственница Чечиль, экс-депутат Анастасия Кравчук.

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Комментарии

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Варвара
2017-06-23 09:22:53
Когда студентам Педуниверситета впаривали карточки ленторга с 20% скидкой на алкоголь в профкоме страшно не было?
deep
2017-06-23 09:32:55
Варвара, Не надо усугублять. Дисконт в любой торговле продается, а в Ленторге без него цены ООоочень не красивые, а с карточкой равняются рыночным. Так что алканавты, которые всегда без карточек, как раз в Ленторге купить наркоз не могут, и по этому их там нет. Разумнее надо быть!
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