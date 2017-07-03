Доехать до Анапы и Адлера можно с большой скидкой

Железная дорога проводит акцию "Удачный вторник".

С 4 по 6 июля на поезда в Анапу, Адлер и Новороссийск действует существенная скидка.

АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД") предлагает пассажирам в рамках акции "Удачный вторник" оформить билеты на верхние полки купе со скидкой 50% от стоимости проезда на нижней полке.

Специальное предложение действует более чем для 60 поездов, которые отправляются в Адлер, Анапу и Новороссийск, в том числе из Москвы и Петербурга, с 4 по 31 июля.

Количество мест ограничено. Скидка уже включена в стоимость билета при покупке.

Подробную информацию можно получить на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".