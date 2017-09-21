Доходы от приватизации в Карелии выросли в 2,6 раза

Поступления в бюджет Карелии от приватизации госимущества и земельных участков с начала 2017 года превысили 163 млн рублей.

Это в 2,6 раза больше, чем ща весь 2016 год, когда доходы от приватизации составили 63,1 млн рублей, сообщают "Вести Карелии".

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