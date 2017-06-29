Долги по зарплате в Карелии составили 135 млн рублей

Прокуратура с начала 2017 года добилась погашения задолженности по зарплате на 65 млн рублей, сообщает ведомство.

Совокупный долг по оплате труда в республике составил 135 млн рублей. Только за истекший период 2017 года по результатам мер прокурорского реагирования удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на общую сумму свыше 65 млн рублей.

Так, благодаря принятым мерам полностью погашена задолженность перед работниками ПМУП "Дорожно-эксплуатационное управление" на 0,3 млн рублей, ОАО "Кондопожский комбинат хлебопродуктов" - на 0,3 млн рублей, ООО "Буровая компания" - на 1,3 млн рублей, ООО "Онежский тракторный завод" - на 0,7 млн рублей, ОАО "Карельский мясокомбинат" - на 0,5 млн рублей, ООО "Производственная компания "Ягода Карелии" - на 20 млн рублей, ГУП РК "Карельская геологическая экспедиция" - 2,4 млн рублей.