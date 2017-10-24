Долги по зарплате в Карелии за месяц сократились на 10,5 млн. рублей

Задолженность по зарплате в организациях Карелии по состоянию на 1 октября составила 81,3 млн. рублей, что на 11,4% меньше, чем в начале сентября.

За месяц долги сократились на 10,5 млн. рублей.

Об этом говорится в пресс-выпуске Карелиястата "О задолженности по выплате заработной платы в Республике Карелия на 1 октября 2017 года". В нем дана статистика по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства.

На какие организации приходится большая половина задолженности, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".