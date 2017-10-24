13:01, 24 Октября 2017
Доля просроченной задолженности предприятий Карелии перед банками за год сократилась вдвое
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Просроченная задолженность организаций Карелии по полученным кредитам банков и займам на конец августа 2017 года составила 162 млн рублей.
Эта сумма составляет всего 0,2 % от общего размера задолженности, сообщает Карелиястат.
По сравнению с июлем доля просроченной задолженности сократилась почти в 4 раза. Тогда она составляла 0,7%. А в конце августа 2016 года – 0,5%.
В целом, задолженность организаций Карелии по полученным кредитам банков и займам на конец августа 2017 составила 86,5 млрд рублей.
Совсем другие цифры называла в марте руководитель Гарантийного фонда РК Вера Гришкова.
Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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