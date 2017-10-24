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Новости. Экономика
13:01, 24 Октября 2017

Доля просроченной задолженности предприятий Карелии перед банками за год сократилась вдвое

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Просроченная задолженность организаций Карелии по полученным кредитам банков и займам на конец августа 2017 года составила 162 млн рублей.

Эта сумма составляет всего 0,2 % от общего размера задолженности, сообщает Карелиястат.

По сравнению с июлем доля просроченной задолженности сократилась почти в 4 раза. Тогда она составляла 0,7%. А в конце августа 2016 года – 0,5%.

В целом, задолженность организаций Карелии по полученным кредитам банков и займам на конец августа 2017 составила 86,5 млрд рублей.

Совсем другие цифры называла в марте руководитель Гарантийного фонда РК Вера Гришкова.

Подробнее – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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