Должник в Карелии не позволил приставам отобрать у него экскаватор

Должник добровольно не исполнял требования исполнительного документа, поэтому на его имущество был наложен арест, сообщили в службе судебных приставов Карелии.

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были направлены запросы в регистрирующие органы, кредитные учреждения для установления имущественного положения должника.

Из полученных ответов было установлено, что за должником числится техника в Ростехнадзоре.

Должник добровольно не исполнял требования исполнительного документа, поэтому судебным приставом было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении экскаватора-погрузчика.

Часть денежных средств была списана со счета должника.

Гражданин решил продать указанный погрузчик и обратился в Ростехнадзор, где ему сказали, что техника под запретом.

В результате должник погасил задолженность в полном объеме с исполнительским сбором, что составило 142,6 тысяч рублей.