Должникам обещают упростить выезд за рубеж

Госдума обсуждает повышение порога задолженности, при котором налагается запрет на выезд за границу, с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Соответствующий законопроект рекомендовал принять думский комитет по госстроительству и законодательству, пишут "Вести Карелии".

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