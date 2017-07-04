14:38, 04 Июля 2017
Должникам обещают упростить выезд за рубеж
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Госдума обсуждает повышение порога задолженности, при котором налагается запрет на выезд за границу, с 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
Соответствующий законопроект рекомендовал принять думский комитет по госстроительству и законодательству, пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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