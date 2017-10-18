Должностные лица ответят за голодную смерть коров и норок в Пряже

По факту гибели норок и телят на фермах в Пряжинском районе Карелии возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как рассказали в прокуратуре Карелии, установлено, что должностные лица предприятий района с целью избавиться от затрат, систематически оставляли без пищи на длительное время животных, содержащихся на ферме, что повлекло гибель 15 телят и более одной тысячи особей норок.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Ранее "Столица на Онего" писала, что на сельхозпредприятии АО "Пряжинское" в Пряже погибают от голода норки, лисы и коровы.