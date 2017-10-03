Дом №8 ЖК "Каскад". Старт продаж

Открыты продажи квартир в доме №8 от строительной компании "Век".

Строительная компания "Век" запускает продажи квартир в строящемся доме№8 жилого комплекса "Каскад". Вы получаете особенные бонусы:

- Видовые квартиры. Обзор на лесной массив и речку.

- Выбор разнообразных планировок просторных 3-х и 4-х комнатных квартир. Отличный вариант для большой семьи!

- Ещё более продуманные планировки 1-но и 2-х комнатные квартиры. Не нужно думать: как расставить мебель, для вас уже готов проект!

- Отсутствие коммерческих помещений на первых этажах. Ещё тише, ещё комфортнее!

А так же традиционные преимущества самого комплекса, среди которых:

- удаленность от городского шума и близость к основным объектам инфраструктуры Древлянки;

- просторные благоустроенные дворы;

- расширенная парковочная зона;

- зеленая территория и соседство с лесным массивом;

- очень низкие коммунальные платежи – экономия 50%;

- горячая вода 365 дней, гибкий отопительный сезон;

- "Фитнес рядом с домом" - комплекс тренажеров на различные группы мышц прямо во дворе;

- Непосредственная близость прогулочных зон вдоль речки

Дом №8 так же, как и остальные дома в ЖК "Каскад", возводится по монолитной технологии. Уже отстроено 5 этажей. По плану дом должен быть построен к июлю 2019 года, но он явно будет сдан раньше. Это уже стало хорошей Вековской традицией: все дома в новом комплексе сдаются досрочно! Красивый фасад дома, над которым трудились именитые архитекторы Карелии, гармонично впишется в ансамбль новостройки, порадует вас яркими цветами и необычными решениями. Природный газ уже доказал свою эффективность на других домах комплекса, обеспечивая жителей горячей водой круглый год и гибким отопительным сезонам. Вы решаете: когда включать, а когда отключать отопление в доме.

Отметим, что рядом с домом будет построена игровая площадка для детей и спортивные комплексы. На территории новостройки уже обустроены: спортивные тренажёры на различные группы мышц, футбольное поле, велодорожка и прогулочная территория, ландшафтный дизайн – вы легко найдете для себя занятие, и приятно проведет время, не выезжая за пределы ЖК "Каскад".

В шаговой доступности всё необходимое: школы, детские сады, аптеки, магазины, салон красоты и фитнес-клуб. В 10-минутах ходьбы – ТРЦ "Лотос Plaza" и гипермаркет "Сигма".

На старте продаж у вас есть уникальная возможность – выбрать из большого перечня планировок квартиру, идеально подходящую именно вам! А первых 20 покупателей ждут скидки/подарки! Бронируйте квартиру бесплатно прямо сейчас на сайте и записывайтесь на индивидуальный показ по тел.33-00-43.

Застройщик ОАО "Строительная компания "Век". Проектная декларация на сайте vek-kvartira.ru.

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