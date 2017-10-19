Дом на улице Ленинградской в Петрозаводске начинают подключать к газу

Жителей дома № 4 просят обеспечить доступ специалистов в квартиры во время производства работ.

Как отметил начальник управления жилищного хозяйства администрации Петрозаводска Евгений Перов, в настоящее время согласован проект реконструкции газовентиляционных каналов пятиэтажки, из-за несоответствия которых новым противопожарным нормам задерживается перевод квартир дома на природный газ.

- Это вопрос безопасности. Всю неделю проектировщики работали на кровле здания. Вчера мы получили проект, проконсультировались с Фондом пожарной безопасности, у которого заключен договор с управляющей компанией. Фонд одобрил проект, - отметил Евгений Перов

Также согласовано проведение работ по подключению газовых плит до того, как будут реконструированы газовентиляционные каналы. После переоборудования вентканалов подрядчики переведут на природный газ и проточные водонагреватели.

- Сегодня жильцов должны уведомить о начале подключения к природному газу – пока в части подключения кухонных плит. Генподрядчик готов приступить к работам. Мы просим жильцов обеспечивать доступ специалистов в квартиры в обозначенный в объявлениях временной период. Потому что каждый газовый стояк будет подключаться к газоснабжению лишь тогда, когда специалисты завершат проверку подключения каждой снабжаемой от него квартиры, - сказал Евгений Перов.