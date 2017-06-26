Продается каменный дом

Дом находится в благоустроенном жилом комплексе "Северные просторы".

Этот новый, роскошный, каменный дом, без сомнения, лучшее предложение на рынке загородной недвижимости Петрозаводска! 25,4 тыс. рублей за квадратный метр! Свой участок с вековыми соснами! Собственность на дом и землю переходит счастливому покупателю, в момент заключения сделки. Дом находится в благоустроенном жилом комплексе "Северные просторы". Ипотеку готовы предоставить Сбербанк и банк "Возрождение".

1 этаж

2 этаж

Спешите, осталось только два дома этого проекта!

Подробности на сайте www.prostor10.ru или по телефону - 671-471.

Характеристики Проекта №6: Общая площадь: 175 м2. 5 комнат + кухня-студия 32 м2, два сан. узла, сауна, кладовые, шкафы купе и пр. Высота потолков: 1 этаж - 3 м., 2 этаж – до 3,5 м., отделка "под чистовую", вода в доме, смонтировано отопление, водоотведение, электрика, оптоволоконный интернет и ТВ, парковка и пр. - клей обои и въезжай. Новая освещённая федеральная дорога!

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