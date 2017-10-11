Дом-памятник в Петрозаводске украшен многочисленными флагами "Справедливой России"

Здание в самом центре Петрозаводска увешено флагами с символикой политической партии "Справедливая Россия", хотя федеральный закон запрещает "распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия".

В редакцию "Вестей Карелии" обратился один из наших постоянных читателей Александр и рассказал, что увидел множество флагов "Справедливой России" на здании в центре Петрозаводска, построенном в 1930 году.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".