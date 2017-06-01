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15:18, 01 Июня 2017

Дома из бруса обеспечат безопасность, надежность и желаемый комфорт

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Экологически чистое жилье сегодня актуально как никогда. Люди устали от классических "бетонных коробок" и желают наслаждаться спокойствием и чистым воздухом вдали от шумного и запыленного города.

Естественно, специализированные компании готовы предложить клиентам действительно выгодные и качественные варианты, которые способны удовлетворить их желания и подарить все преимущества домов, изготовленных из натурального материала.

За последние годы особое внимание привлек к себе именно брус, сложно отыскать более экологически безопасный материал, чем древесина. Тем более что в современных условиях все элементы обрабатываются нетоксичными и абсолютно безвредными веществами, которые не оказывают влияния на человека, но являются серьезной протекцией для дерева.

Какими особенностями обладают дома из бруса?

- невысокой стоимостью;
- большой скоростью возведения, ведь соорудить постройку можно буквально за месяц;
- они не нуждаются в дополнительной внешней и внутренней отделке, поскольку выглядят довольно презентабельно и без этого;
- изоляционные характеристики древесины позволяют не переживать ни о чем, ведь даже в самый лютый мороз в помещении сохранится комфортная температура, да и со звуковой протекцией все отлично, ведь грамотная постройка жилья избавит собственника от посторонних звуков;
- для такого дома не нужно заливать мощный бетонный фундамент, поскольку сама конструкция считается относительно легкой.

Естественно, к подбору компании, которой можно доверить столь ответственное задание, как строительство жилья из бруса, следует отнестись максимально серьезно. Организация "Русская Построечка" является одной из немногих, которые обладают значительным опытом в указанном направлении и действительно делают свою работу качественно, без попыток обмануть или обхитрить клиента. Более того, она предлагает проекты домов из бруса в максимально полной комплектации. Приятные цены остаются практически неизменными благодаря использованию бруса местного производства, а гибкая система оплаты сможет удивить каждого. Квалифицированные сотрудники гарантируют, что результат их работы будет служить и радовать собственника долго, поэтому предоставляют годичную гарантию. Помимо жилых построек, компания может предложить возведение бань, летних кухонь, блок-контейнеров, каркасных домов и т. п.

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