Дома на главной улице Петрозаводска почистили от рекламы

Очередной рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций состоялся 17 и 18 октября.

Специалисты администрации столицы республики совместно с сотрудниками муниципального учреждения "ЦРСУ" и муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт" при поддержке полиции произвели демонтаж незаконных рекламных конструкций с фасада домов 35, 36, 37, 38 по проспекту Ленина.

Администрация Петрозаводского городского округа вновь напоминает всем, кто занимается размещением наружной рекламы, что на основании пункта 10 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ "О рекламе" установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения органа местного самоуправления не допускается и подлежит демонтажу.

Собственникам рекламных конструкций предлагается в добровольном порядке осуществить демонтаж несанкционированной рекламы. В противном случае работы по демонтажу будут произведены силами администрации Петрозаводского городского округа, а расходы будут взысканы с собственников рекламных конструкций в судебном порядке.

Рейды по демонтажу рекламных конструкций, в том числе размещенных на фасадах зданий, ведутся в постоянном порядке и будут производиться впредь.