"Дон Кихот" Минкуса завершит балетный сезон в Музыкальном театре

Спектаклем "Дон Кихот" 18 июня завершается балетный сезон в Музыкальном театре Карелии.

Балетная труппа уходит на летние каникулы и соберется после них только в начале августа.

В этом сезоне карельский балет смог представить публике долгожданную премьеру "Лебединого озера" Чайковского, над которой под началом своего художественного руководителя Кирилла Симонова работал в течение двух лет.

Балетная труппа побывала с гастролями в Екатеринбурге (с "Анной Карениной") и в Череповце (с "Золушкой" в рамках фестиваля "Золотая Маска – лучшие спектакли в городах России").

Планы на следующий балетный сезон театр пока не озвучивает – во многом новые постановки будут зависеть от финансовых условий, в которых придется работать. В настоящее время театр активно занимается поиском средств, используя и ресурсы меценатов, и грантовые возможности.

Ну а начнется работа труппы в следующем сезоне с восстановления балета Прокофьева "Ромео и Джульетта".

Постановка, в свое время заставившая говорить о карельском балете российский и зарубежный танцевальный мир, вновь появится в репертуаре театра и в ноябре отправится на гастроли вместе с фестивалем "Золотая Маска".