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Новости. Общество
13:43, 09 Октября 2017

Дорожки в парке "Ямка" придется переделывать, заявила Мирошник

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник объяснила, почему затягивается благоустройство парка "Ямка".

Отметим, что в рамках приоритетной программы "Комфортная городская среда" в Петрозаводске проходит благоустройство парка "Ямка".

Подрядчик обещал завершить основные работы по благоустройству парка "Ямка" еще до 25 сентября, но нерешенные проблемы еще остаются.

Так, в понедельник на очередной встрече с журналистами Ирина Мирошник сообщила, что дорожки, отсыпанные по желанию общественников крошкой, теперь придется переделывать, так как по ним невозможно ходить даже в кроссовках.

"Мнение профессионалов является очень важным, - сказала Мирошник, - мы получили уже ситуацию, когда про предложению общественности отсев дорожек был выполнен - и по дорожкам этим совершенно нельзя пройти. Поэтому мы теперь будем вести этот проект, общественники вынуждены с этим согласиться. Это востребованное место, но даже в кроссовках тяжело пройти по этой насыпи".

Работы по приведению дорожек в надлежащее состояние будут выполнены в течение 10 дней, сообщила Мирошник.


А что касается отсутствия освещения, то его придется ждать до ноября.

"Освещение парка будет не раньше ноября, так по жилым районам много работы, важна безопасность граждан", - сказал Ирина Мирошник.

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Комментарии

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pupsik
2017-10-09 19:47:39
"...про предложению общественности отсев дорожек был выполнен..." Странная фраза. Кто-то что-то не понимает? "Отсевом" (если о материалах) обычно называли отходы камнепереработки, получающиеся при изготовлении щебня - "каменная пыль". Что сити-м. имеет ввиду в своей фразе? Что общественники просили отсыпать дорожки именной каменной пылью (отсевом)? Ну так что на общественников кивать, хотя очень удобно (это они, не мы виноваты) , но решение принимал кто-то из мэрии? Общественники могут не во всем разбираться. Когда дизайнера нормального наймете в мерию? Зачастую стыдно смотреть на результат "освоения" бюджетных денег. Может быть, стоило основные дорожки сделать из асфальтобетона? А что с освещением ? Оно будет? Страшно зайти в такой парк. Один пиар, смотрю ..
лесоруб
2017-10-09 18:06:08
Когда же Артур разгонит этих топ-менеджеров?
Горожанин
2017-10-09 16:49:23
Мэра, между прочим, тоже "общественность" выбирала. "Спортивная общественность", помните?
"Общественностью" в наше время успешно покрываются грехи многих деятелей
Alex Trykkanen
2017-10-09 15:55:55
А зачем эти глубоченные канавы вдоль все Карла Маркса? Сколько народу поубивается и потонет... По старой памяти будут спускаться в парк не по лестницам, а по тропкам и будут падать в канаву, выложенную камнями с бетоном.
Некромант Пацифист
2017-10-09 15:12:11
яйца этим общественникам - контролерам оторвать. отсыпали чистой щебеночной крошкой. а не фракцией 0-5мм, как весь мир делает . ну хоть бы у финнов посмотрели.
анти
2017-10-09 17:13:52
Некромант Пацифист, интересно посмотреть на г-на Рыбакова без ОНЫХ))))
Владимир
2017-10-09 18:51:05
анти, правильно!
Хаос
2017-10-09 14:31:50
Мэра в отставку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
тетка
2017-10-09 14:24:39
P.S. Про 26 маршрут общественность кричит, а вы не слышите.
тетка
2017-10-09 14:22:18
Общественники, это группа людей, вами же и сформированная, которая нужна вам для оправдания своих решений, а настоящее мнение настоящей общественности узнать можно легко и быстро, но вам это не выгодно.
анти
2017-10-09 17:12:26
тетка, общественность, о которой идет речь, - это Настя Неровная, Дарья Каликина, Рыбаков, Ициксон Е.Е.... Прежде,чем бросать обвинения на вентилятор, ознакомьтесь с историей вопроса.

И да, почему вашей аппазиции так неймется до слова "выгода"? Понятно, что проецируете себя. Неужели при Ширшиной так успели вкусить?
qwerty
2017-10-09 14:18:44
охренела ... этот щебень называется крошкой? общественность просила нормальные дорожки, по которым можно бегать, кататься, ходить, но сделали х....е. Еще бы бутовым камнем засыпали и сказали, что это общественность просила. Переделает, видимо, снова в х.....е, наверняка плиточку-то некоторым некуда девать.
однозначно
2017-10-09 14:04:59
Спортивная общественность в шоке
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