Дорожки в парке "Ямка" придется переделывать, заявила Мирошник

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник объяснила, почему затягивается благоустройство парка "Ямка".

Отметим, что в рамках приоритетной программы "Комфортная городская среда" в Петрозаводске проходит благоустройство парка "Ямка".

Подрядчик обещал завершить основные работы по благоустройству парка "Ямка" еще до 25 сентября, но нерешенные проблемы еще остаются.

Так, в понедельник на очередной встрече с журналистами Ирина Мирошник сообщила, что дорожки, отсыпанные по желанию общественников крошкой, теперь придется переделывать, так как по ним невозможно ходить даже в кроссовках.

"Мнение профессионалов является очень важным, - сказала Мирошник, - мы получили уже ситуацию, когда про предложению общественности отсев дорожек был выполнен - и по дорожкам этим совершенно нельзя пройти. Поэтому мы теперь будем вести этот проект, общественники вынуждены с этим согласиться. Это востребованное место, но даже в кроссовках тяжело пройти по этой насыпи".

Работы по приведению дорожек в надлежащее состояние будут выполнены в течение 10 дней, сообщила Мирошник.



А что касается отсутствия освещения, то его придется ждать до ноября.

"Освещение парка будет не раньше ноября, так по жилым районам много работы, важна безопасность граждан", - сказал Ирина Мирошник.