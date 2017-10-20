10:08, 20 Октября 2017
Дорожники начали посыпать песком дороги Петрозаводска
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Компания "Техрент" начала посыпать улицы столицы Карелии песком во избежание ДТП.
Напомним, минувшей ночью в городе зафиксированы первые заморозки. Температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза.
"Столице на Онего" в компании уточнили, что предстоящей ночью техника также выйдет на улицы города.
По данным синоптиков, ближайшие ночи также будут морозными.
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