Дорожники начали посыпать песком дороги Петрозаводска

Компания "Техрент" начала посыпать улицы столицы Карелии песком во избежание ДТП.

Напомним, минувшей ночью в городе зафиксированы первые заморозки. Температура воздуха опустилась до 2 градусов мороза.

"Столице на Онего" в компании уточнили, что предстоящей ночью техника также выйдет на улицы города.

По данным синоптиков, ближайшие ночи также будут морозными.