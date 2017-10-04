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Новости. Происшествия
11:20, 04 Октября 2017

Дорожные полицейские нашли пропавших в Карелии школьниц

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Несовершеннолетних задержали, когда они ловили попутку.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, найдены пропавшие 14-летние школьницы из Кеми. По предварительным данным, они уехали на попутном автомобиле в направлении Санкт-Петербурга. Экипаж автопатруля в составе лейтенанта полиции Сергея Слепцова и старшего лейтенанта Виктора Кирпичева получил от дежурной части Прионежского района ориентировку о пропавших подростках.

Инспекторы ДПС незамедлительно приступили к розыску большегрузного автомобиля с номерами московского региона, в котором предположительно могли находиться девочки. На 423 км федеральной автодороги "Кола" в районе поселка Новая Вилга данный автомобиль был остановлен. Водитель пояснил, что действительно подвозил двух подростков, которые ночью на трассе в районе города Кеми искали попутный автотранспорт.

С его слов, школьницы направлялись в Петрозаводск, и попросили высадить их перед поворотом на поселок Мелиоративный. Автоинспекторы выехали в указанном направлении, где и обнаружили девочек, которые пытались остановить попутные автомобили, чтобы доехать до Петрозаводска.

Инспекторы ДПС передали школьниц экипажу патрульно-постовой службы Прионежского района. В настоящее время жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает.

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