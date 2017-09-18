12:02, 18 Сентября 2017
Дорожный фонд Карелии пополнится за счет акцизов
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Дополнительные поступления в 2017 году составят 250 млн рублей.
Это станет возможным за счет увеличения ставки акциза на дизельное топливо. В 2018-2019 годах акцизы будут расти. Это следует из проекта закона о внесении изменений в бюджет республики на 2017 год, внесенного в парламент Карелии.
Подробности – в материале "Вестей Карелии".
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