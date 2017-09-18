Дорожный фонд Карелии пополнится за счет акцизов

Дополнительные поступления в 2017 году составят 250 млн рублей.

Это станет возможным за счет увеличения ставки акциза на дизельное топливо. В 2018-2019 годах акцизы будут расти. Это следует из проекта закона о внесении изменений в бюджет республики на 2017 год, внесенного в парламент Карелии.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".