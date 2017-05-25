17:00, 25 Мая 2017
Дожди пройдут в Карелии в пятницу
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В пятницу, 26 мая, в Карелии ожидается облачная с прояснения погода, сообщает Гидрометцентр.
По прогнозу синоптиков, в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди.
Ветер северный, северо-западный, на юге – западный, северо-западный.
Температура воздуха ночью +3, +8, местами до -3 градусов по Цельсию. Днем +6, +11, на юге до +17.
В Петрозаводске временами дождь.
Температура ночью +7, +9, а днем +11, +13.
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