Дожди пройдут в Карелии в пятницу

В пятницу, 26 мая, в Карелии ожидается облачная с прояснения погода, сообщает Гидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, в большинстве районов республики пройдут кратковременные дожди.

Ветер северный, северо-западный, на юге – западный, северо-западный.

Температура воздуха ночью +3, +8, местами до -3 градусов по Цельсию. Днем +6, +11, на юге до +17.

В Петрозаводске временами дождь.

Температура ночью +7, +9, а днем +11, +13.