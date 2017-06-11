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08:30, 11 Июня 2017

Дожди с грозами придут сегодня в Карелию

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По сообщению карельского Гидрометцентра, в в большинстве районов республики 11 мая ожидаются кратковременные дожди, днем возможно с грозой.

По прогнозам синоптиков, на территории Карелии сегодня облачно с прояснениями. Днем ожижаются дожди в большинстве районов Ветер западный, юго-западный, на севере юго-восточный умеренный.

Температура днем составит +17, +22 градуса, на севере +9 ,+14.
В Петрозаводске в воскресенье будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный.

Температура днем остановится на отметке +19, +21 градус.

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