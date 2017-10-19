Дожди с мокрым снегом накроют сегодня Карелию

По сообщению карельского Гидрометцентра, в четверг, 19 октября, на большей части республики ожидаются осадки.

По прогнозу синоптиков, в районах Карелии сохранится облачная с прояснениями погода. На большей части республики пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ветер северный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха составит +1, +6 градусов по Цельсию.

В Петрозаводске временами дождь и мокрый снег.

Столбик термометра остановится на отметке +3, +5 градусов.