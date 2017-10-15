Дожди с северным ветром накроют сегодня Карелию

По сообщению карельского Гидрометцентра, 15 октября в республике будет пасмурно, временами дожди.

По прогнозам синоптиков, в воскресенье на территории республики будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.

Ветер северо-западный, северный умеренный.

Температура воздуха составит +3, +8 градусов.

В Петрозаводске ожидается также облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь.

Ветер северо-западный умеренный.

Температура днем +5, +7 градусов.