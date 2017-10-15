08:50, 15 Октября 2017
Дожди с северным ветром накроют сегодня Карелию
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По сообщению карельского Гидрометцентра, 15 октября в республике будет пасмурно, временами дожди.
По прогнозам синоптиков, в воскресенье на территории республики будет облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь.
Ветер северо-западный, северный умеренный.
Температура воздуха составит +3, +8 градусов.
В Петрозаводске ожидается также облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь.
Ветер северо-западный умеренный.
Температура днем +5, +7 градусов.
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