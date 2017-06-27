Дождливая погода сохранится сегодня в Карелии

Во вторник в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, кратковременные дожди, а местами ливни и грозы, пройдут в большинстве районов республики. Ветер юго-западный, западный, на севере – северо-западный, северный умеренный, днем возможны порывы до сильного.

Температура +14 +19, у водоемов местами +10, +15.

В Петрозаводске умеренные кратковременные дожди.

Температура днем +15 +17.