07:05, 27 Июня 2017
Дождливая погода сохранится сегодня в Карелии
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Во вторник в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди.
По прогнозу Гидрометцентра, кратковременные дожди, а местами ливни и грозы, пройдут в большинстве районов республики. Ветер юго-западный, западный, на севере – северо-западный, северный умеренный, днем возможны порывы до сильного.
Температура +14 +19, у водоемов местами +10, +15.
В Петрозаводске умеренные кратковременные дожди.
Температура днем +15 +17.
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