17:00, 26 Июня 2017
Дождливая погода сохранится завтра в Карелии
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Во вторник, 27 июня, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди.
По прогнозу Гидрометцентра, кратковременные дожди, а местами ливни и грозы, пройдут в большинстве районов республики. Ветер юго-западный, западный, на севере – северо-западный, северный умеренный, днем возможны порывы до сильного.
Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +14, +19 градусов по Цельсию, у водоемов местами +10, +15.
В Петрозаводске ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди.
Температура ночью +8, +10, а днем +15, +17 градусов.
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