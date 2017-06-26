Дождливая погода сохранится завтра в Карелии

Во вторник, 27 июня, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут дожди.

По прогнозу Гидрометцентра, кратковременные дожди, а местами ливни и грозы, пройдут в большинстве районов республики. Ветер юго-западный, западный, на севере – северо-западный, северный умеренный, днем возможны порывы до сильного.

Температура воздуха ночью +5, +10. Днем +14, +19 градусов по Цельсию, у водоемов местами +10, +15.

В Петрозаводске ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди.

Температура ночью +8, +10, а днем +15, +17 градусов.