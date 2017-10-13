07:05, 13 Октября 2017
Дождливо будет в пятницу в Карелии
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Синоптики в Карелии ожидают пасмурную погоду в пятницу, 13 октября.
В Петрозаводске будет облачная погода и пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный слабый.
Днем от 5 до 7 градусов тепла.
В районах Карелии также будет облачно.
В большинстве районов пройдет небольшой дождь. Ветер восточный, северо-восточный умеренный.
Днем потеплеет до +4, +9.
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