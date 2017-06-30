ДТП с тремя автомобилями спровоцировало огромную пробку на объездной дороге под Петрозаводском

На объездной дороге, где идет реконструкция, столкнулись три автомобиля, создав серьезный затор, сообщили в УГИБДД по Карелии.

По информации ведомства, столкнулись три автомобиля, ехавших друг за другом из Петрозаводска.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники УГИБДД.