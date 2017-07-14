Дума ввела штрафы за нарушения процедуры госзакупкок

Правительство и Дума решили защитить предпринимателей, которым не оплачивают работы по госконтрактам.

Депутаты Госдумы приняли закон об административной ответственности за нарушения в ходе процедуры госзакупок, сообщает ТАСС.

Для должностных лиц - заказчиков административная ответственность устанавливается за нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ или услуг при осуществлении государственных закупок . Речь идет, в том числе, об ответственности за неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.

Какой штраф ждет нарушителей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".