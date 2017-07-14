13:33, 14 Июля 2017
Дума ввела штрафы за нарушения процедуры госзакупкок
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Правительство и Дума решили защитить предпринимателей, которым не оплачивают работы по госконтрактам.
Депутаты Госдумы приняли закон об административной ответственности за нарушения в ходе процедуры госзакупок, сообщает ТАСС.
Для должностных лиц - заказчиков административная ответственность устанавливается за нарушение срока и порядка оплаты товаров, работ или услуг при осуществлении государственных закупок . Речь идет, в том числе, об ответственности за неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом.
Какой штраф ждет нарушителей, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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