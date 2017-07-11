10:05, 11 Июля 2017
Два автомобиля сгорели в Карелии за сутки
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В двух районах Карелии вечером в понедельник сгорели два автомобиля, сообщает ГУМЧС по Карелии.
Так, вечером в понедельник в Олонце в переулке Кирпичный произошел пожар в автомобиле Opel Vectra. Автомобиль значительно поврежден огнем. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
Тем же вечером на 5 км дороги Петрозаводск – Вознесенье в Прионежском районе произошел пожар в автомобиле ВАЗ-21093. В результате происшествия транспортное средство значительно повреждено огнём. Предполагаемая причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.
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