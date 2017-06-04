Два человека погибли при подготовке джип-трофи в Карелии

В Кеми при подготовке трассы к соревнованиям "Кемские дебри" погибли двое мужчин.

В паблике "Общественный контроль. Кемь" появилась информации, что 3 июня в ходе подготовки трассы к соревнованиям "Кемские дебри" погибли Игорь К. и Саша П. – члены клуба "Кемь 4х4".

Информацию о случившемся подтвердил организатор джип-триала "Кемские дебри" и отметил, что в причинах гибели Игоря и Саши разбирается полиция.

Отметим, что по одной из версии, которую высказывают в Сети комментаторы, мужчин убило током.

Джип-триал "Кемские дебри" в этом году состоятся 10 июня и будут приурочены к празднованию Дня города.

На специально оборудованной трассе, участникам представится возможность испытать свой внедорожник и умение преодолевать сложные препятствия настоящего бездорожья.