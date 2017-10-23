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Новости. Общество
16:54, 23 Октября 2017

Два дома на улице Ленинградской подключены к природному газу

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Пустить голубое топливо в одно из зданий удалось благодаря предложению депутата Петросовета Дмитрия Данильева.

Подрядчик подключил к природному газу дома № 4 и № 8 по улице Ленинградской. Как сообщил депутат Петросовета Дмитрий Данильев, это первые два дома из 18, вошедших в программу газификации на 2017 год.

Дом № 8 подключен к голубому топливу полностью, в доме № 4 газ подключили только к плитам. Это связано с неправильно проведенным капитальным ремонтом вентиляционных каналов в здании.

Подключить дом к природному газу удалось благодаря решению, предложенному Дмитрием Данильевым. Идея депутата заключалась в том, что жильцы дома не будут пользоваться водонагревателями, работающими на газу, пока в здании не заменят вентиляционные каналы.

Как пояснил Данильев, замена каналов в доме уже поставлена в план-график, общая стоимость работ составит полтора миллиона рублей. Сроки выполнения работ зависят от того, будет ли проводиться конкурс на их выполнение, и варьируются от недели (без конкурса) до полутора месяцев. В результате жильцы дома смогут пользоваться газовыми водонагревателями.

Народный избранник добавил, что в ближайшее время подрядчики подключат к голубому топливу еще два дома - № 10 по улице Ленинградской и № 4 по Октябрьскому проспекту.

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