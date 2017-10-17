Два главных госбанка страны соревнуются в снижении процентов по кредитам

Сбербанк вновь понизил ставки по потребительским кредитам, а ВТБ – по кредитам наличными.

Согласно официальному сообщению Сбербанка, ставки по потребительским кредитам снижены на 0,4-1,4 п.п. Минимальная ставка по "Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц" и "Потребительскому кредиту без обеспечения" составит 12,9% и не будет зависеть от срока кредитования.

Одновременно банк ВТБ снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию кредитов других банков.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".