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15:29, 26 Мая 2017

Два мини-отеля выставлены на продажу в Петрозаводске

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В Петрозаводске появились объявления о продаже двух мини-отелей: один в центре города, другой на окраине.

Коммерческие предложения опубликованы на сайте бесплатных объявлений.

Одна из гостиниц (на 11 номеров) расположена рядом с железнодорожным вокзалом, вторая (на 13 номеров) – в Сулажгоре.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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