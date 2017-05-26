Два мини-отеля выставлены на продажу в Петрозаводске

В Петрозаводске появились объявления о продаже двух мини-отелей: один в центре города, другой на окраине.

Коммерческие предложения опубликованы на сайте бесплатных объявлений.

Одна из гостиниц (на 11 номеров) расположена рядом с железнодорожным вокзалом, вторая (на 13 номеров) – в Сулажгоре.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".