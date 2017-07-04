Два молодых человека обокрали дачу в Лучевом

В Карелии суд назначил наказание молодым петрозаводчанам, обокравшим дачу в Кондопожском районе, сообщается на сайте инстанции

Городской суд Кондопоги 28 июня вынес приговор в отношении двух жителей Петрозаводска, один из которых ранее уже был судим за хищение имущества.

Молодые петрозаводчане в январе, находясь в поселке Лучевое-1 Кондопожского района, похитили с территории одного из дачных земельных участков аккумуляторную батарею, шурупы и электродвигатель, после чего с похищенным с места преступления скрылись и распорядились имуществом по своему усмотрению, причинив потерпевшей материальный ущерб на сумму более 10 тыс. рублей.

С учетом личности виновных одному злоумышленнику суд назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а его подельнику определили наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов.