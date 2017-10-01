16:00, 01 Октября 2017
Два пожара произошло сегодня в Петрозаводске
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Пожарные потушили в воскресенье жилой дом и хозяйственную постройку.
Как сообщает МЧС Карелии, пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 чел., 3 ед. техники) привлекались в воскресенье для ликвидации пожара в доме №5 по проспекту Лесному. На тушение пожара ушло 13 минут.
Около часа дня пожарные выезжали к дому №4 по Комсомольскому проспекту. Там горела хозпостройка. На ликвидацию пожара ушло около получаса.
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