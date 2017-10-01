Два пожара произошло сегодня в Петрозаводске

Пожарные потушили в воскресенье жилой дом и хозяйственную постройку.

Как сообщает МЧС Карелии, пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 чел., 3 ед. техники) привлекались в воскресенье для ликвидации пожара в доме №5 по проспекту Лесному. На тушение пожара ушло 13 минут.

Около часа дня пожарные выезжали к дому №4 по Комсомольскому проспекту. Там горела хозпостройка. На ликвидацию пожара ушло около получаса.