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Новости. Происшествия
16:00, 01 Октября 2017

Два пожара произошло сегодня в Петрозаводске


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Пожарные потушили в воскресенье жилой дом и хозяйственную постройку.

Как сообщает МЧС Карелии, пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска (8 чел., 3 ед. техники) привлекались в воскресенье для ликвидации пожара в доме №5 по проспекту Лесному. На тушение пожара ушло 13 минут.

Около часа дня пожарные выезжали к дому №4 по Комсомольскому проспекту. Там горела хозпостройка. На ликвидацию пожара ушло около получаса.

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