Два пожара произошло в Петрозаводске

Пожары произошли на Комсосмольском проспекте и улице Гоголя, сообщили в дежурно-диспетчерской службеПетрозаводска.

В минувший вторник 19 сентября в 17.26 на Комсомольском проспекте произошел пожар в жилом доме.

Повреждена стена на лестничном марше между первым и вторым этажом.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.

В этот же день в 20.18 на улице Гоголя,23 загорелось неэксплуатируемое строение, принадлежность устанавливается.

Повреждён пол и стена на площади 15 кв. метров.

Причина, виновный, ущерб устанавливаются.