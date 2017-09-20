09:00, 20 Сентября 2017
Два пожара произошло в Петрозаводске
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Пожары произошли на Комсосмольском проспекте и улице Гоголя, сообщили в дежурно-диспетчерской службеПетрозаводска.
В минувший вторник 19 сентября в 17.26 на Комсомольском проспекте произошел пожар в жилом доме.
Повреждена стена на лестничном марше между первым и вторым этажом.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
В этот же день в 20.18 на улице Гоголя,23 загорелось неэксплуатируемое строение, принадлежность устанавливается.
Повреждён пол и стена на площади 15 кв. метров.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
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