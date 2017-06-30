Два учреждения в Карелии с 1 июля начнут выдавать электронные больничные

Республика переходит на электронный листок нетрудоспособности, рассказали в пресс-службе карельского правительства.

С 1 июля в республике имеют возможность и начнут работать с электронным листком нетрудоспособности два медицинских учреждения города Петрозаводска: Городская поликлиника №3 и Республиканский кожно-венерологический диспансер, а также 10 страхователей, пожелавших первыми включиться в проект.

Список организаций будет расширяться с учетом организационной и технической подготовки всех участников информационного взаимодействия. Так, уже в течение июля текущего года к нему планируют присоединиться еще 11 медицинских организаций и более 50 страхователей Карелии.

Информация о ходе реализации федерального законодательства по переходу на оформление листков нетрудоспособности размещается на сайте http://r10.fss.ru.