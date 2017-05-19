Два жителя Карелии ответят в суде за 1,2 кг наркотиков

В Петрозаводске перед судом предстанут двое участников межрегиональной преступной группы наркоторговцев.

По версии следствия, в 2016 году двое обвиняемых, действуя в составе организованной группы с неустановленными лицами (дело в отношении них выделено в отдельное производство) совершили покушение на сбыт синтетических наркотиков в Петрозаводске.

Следуя указаниям организатора преступной схемы, осуществлявшего связь с ними путем переписки в Интернете, они забирали оптовые партии наркотиков из тайников в Москве, перевозили их в Петрозаводск и по частям размещали в тайниках для последующей розничной продажи.

Деятельность соучастников тщательно планировалась и конспирировалась. Схема взаимодействия с использованием программ мгновенной передачи сообщений позволяла избежать любых личных контактов между отдельными звеньями организованной группы, а также между непосредственными сбытчиками и приобретателями наркотических средств. Для скрытного хранения и фасовки наркотиков сообщники регулярно арендовали на короткий срок различные жилые помещения.

Преступная группа действовала с января по май 2016 года, вплоть до задержания обвиняемых сотрудниками правоохранительных органов. Общий вес изъятых у них наркотических средств превышает 1,2 килограмма.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.